Цифровые технологии применяют более 650 агропредприятий Казахстана

В Казахстане цифровые технологии применяют свыше 650 предприятий агропромышленного комплекса. Среди них 200 смарт-хозяйств, в том числе 112 молочных ферм и более 30 откормочных площадок с автоматическим контролем.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, в рамках стратегии Digital Qazaqstan 2026 цифровизация агропромышленного комплекса идет по шести направлениям. В дальнейшем их планируют объединить на платформе Digital Agro.

В системе субсидирования «Госагро», которая работает бесплатно вместо платных частных аналогов, зарегистрировано более 209 тыс. пользователей.

В животноводстве учет жизненного цикла животных и ветеринарных мероприятий ведется через информационные системы и мобильное приложение «Төрт түлік».

Для растениеводства создается информационная система, которая позволит планировать посевы, учитывать партии продукции и вести космический мониторинг на пути от производителя до элеватора.

Цифровая карта земельных ресурсов сформирована на 100%. Полный охват агрохимическими, геоботаническими и почвенными обследованиями намечен к 2029 году. За рациональным использованием земель следят через систему «ЖерИнСпектр».

Еще одно направление связано с формированием массива данных «Смарт Дата Агро». Он предназначен для цифровой аналитики и принятия управленческих решений.