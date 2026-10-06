Цифровые технологии применяют более 650 агропредприятий Казахстана
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В Казахстане цифровые технологии применяют свыше 650 предприятий агропромышленного комплекса. Среди них 200 смарт-хозяйств, в том числе 112 молочных ферм и более 30 откормочных площадок с автоматическим контролем.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, в рамках стратегии Digital Qazaqstan 2026 цифровизация агропромышленного комплекса идет по шести направлениям. В дальнейшем их планируют объединить на платформе Digital Agro.
В системе субсидирования «Госагро», которая работает бесплатно вместо платных частных аналогов, зарегистрировано более 209 тыс. пользователей.
В животноводстве учет жизненного цикла животных и ветеринарных мероприятий ведется через информационные системы и мобильное приложение «Төрт түлік».
Для растениеводства создается информационная система, которая позволит планировать посевы, учитывать партии продукции и вести космический мониторинг на пути от производителя до элеватора.
Цифровая карта земельных ресурсов сформирована на 100%. Полный охват агрохимическими, геоботаническими и почвенными обследованиями намечен к 2029 году. За рациональным использованием земель следят через систему «ЖерИнСпектр».
Еще одно направление связано с формированием массива данных «Смарт Дата Агро». Он предназначен для цифровой аналитики и принятия управленческих решений.
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