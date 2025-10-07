Цифровые технологии становятся основой борьбы с преступностью — Генпрокуратура
В Генеральной прокуратуре Казахстана под председательством Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета, посвящённое развитию цифровых инструментов в сфере правопорядка и прогнозированию преступных угроз, передает BAQ.KZ.
Генпрокурор отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми драйверами развития не только экономики, но и системы правопорядка.
"Глава государства чётко обозначил стратегический курс на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. В стране уже созданы Министерство искусственного интеллекта, разработан Цифровой кодекс и принят Закон об искусственном интеллекте", — подчеркнул Берик Асылов.
По его словам, прокуратура активно внедряет IT-решения в правоохранительную деятельность. Полностью оцифрованы уголовный процесс, административное судопроизводство, госконтроль и работа с обращениями граждан. Эти инструменты ежегодно помогают защитить права десятков тысяч граждан и предпринимателей.
Через Национальную цифровую платформу внедрён механизм защиты инвесторов: теперь без согласия прокурора ни один госорган не может проводить проверку или приостанавливать деятельность инвестора.
В числе новых разработок — система "Цифровой надзор", использующая технологии искусственного интеллекта для анализа данных с баз госорганов, "умных" камер и дронов. Благодаря её внедрению количество разыскиваемых лиц снизилось на 24%.
Кроме того, создан Центр прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике. Он анализирует динамику правонарушений, выявляет потенциальные риски и информирует госорганы в режиме реального времени.
По словам Асылова, цифровые технологии уже активно применяются в борьбе с киберпреступностью. Совместно с "Казахтелекомом" запущен АнтиФродКол-Центр, который перехватывает мошеннические звонки. За последний месяц перехвачено свыше 40 тысяч звонков, дезорганизованы девять иностранных кол-центров.
Также внедрён чат-бот на базе искусственного интеллекта для выявления наркомагазинов, благодаря которому обнаружено более 12 тысяч наркосчетов.
"Мы должны создать устойчивый механизм анализа и прогнозирования преступных угроз и обеспечить доступность правовой помощи населению — особенно в цифровой среде. Так реализуется идеология “Закон и порядок” на ведущих цифровых платформах", — заявил Берик Асылов.
