В Генеральной прокуратуре Казахстана под председательством Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета, посвящённое развитию цифровых инструментов в сфере правопорядка и прогнозированию преступных угроз, передает BAQ.KZ.

Генпрокурор отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми драйверами развития не только экономики, но и системы правопорядка.

"Глава государства чётко обозначил стратегический курс на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. В стране уже созданы Министерство искусственного интеллекта, разработан Цифровой кодекс и принят Закон об искусственном интеллекте", — подчеркнул Берик Асылов.

По его словам, прокуратура активно внедряет IT-решения в правоохранительную деятельность. Полностью оцифрованы уголовный процесс, административное судопроизводство, госконтроль и работа с обращениями граждан. Эти инструменты ежегодно помогают защитить права десятков тысяч граждан и предпринимателей.

Через Национальную цифровую платформу внедрён механизм защиты инвесторов: теперь без согласия прокурора ни один госорган не может проводить проверку или приостанавливать деятельность инвестора.

В числе новых разработок — система "Цифровой надзор", использующая технологии искусственного интеллекта для анализа данных с баз госорганов, "умных" камер и дронов. Благодаря её внедрению количество разыскиваемых лиц снизилось на 24%.

Кроме того, создан Центр прогнозирования преступных угроз на базе Комитета по правовой статистике. Он анализирует динамику правонарушений, выявляет потенциальные риски и информирует госорганы в режиме реального времени.

По словам Асылова, цифровые технологии уже активно применяются в борьбе с киберпреступностью. Совместно с "Казахтелекомом" запущен АнтиФродКол-Центр, который перехватывает мошеннические звонки. За последний месяц перехвачено свыше 40 тысяч звонков, дезорганизованы девять иностранных кол-центров.

Также внедрён чат-бот на базе искусственного интеллекта для выявления наркомагазинов, благодаря которому обнаружено более 12 тысяч наркосчетов.