Ее основная задача — обеспечить своевременную и справедливую поддержку тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Право на получение АСП имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже установленной черты бедности, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, государственная социальная политика должна строиться на принципах справедливости, адресности и прозрачности, а помощь должна доходить до тех граждан, которые действительно в ней нуждаются.

В этой связи Министерством труда и социальной защиты населения последовательно внедряются современные цифровые технологии, направленные на повышение эффективности и прозрачности системы социальной поддержки.

Сегодня назначение адресной социальной помощи осуществляется с использованием Автоматизированной информационной системы «Социальная помощь», которая обеспечивает цифровое сопровождение всех этапов оказания государственной услуги.

Подача заявлений реализована через несколько удобных цифровых каналов:

— портал электронного правительства;

— банки второго уровня;

— карьерные центры;

— проактивные SMS-уведомления.

Цифровизация работы участковых комиссий

Одним из ключевых этапов назначения АСП является обследование материально-бытовых условий семьи участковой комиссией.

В рамках проводимой цифровой трансформации этот процесс полностью переведен в электронный формат.

Теперь из информационной системы автоматически формируется электронное задание, которое направляется членам участковой комиссии в мобильное приложение. После получения задания комиссия выезжает по месту проживания заявителя, проводит обследование и заполняет акт непосредственно в мобильном приложении.

Внедрение мобильного решения позволило:

— полностью отказаться от бумажных документов;

— обеспечить оперативную передачу результатов обследования без повторного ввода данных;

— проводить обязательную фотофиксацию условий проживания;

— формировать единый цифровой акт обследования;

— осуществлять централизованный мониторинг исполнения задач в режиме реального времени.

Важным элементом системы контроля является фиксация геолокации места проведения обследования. Мобильное приложение автоматически сохраняет координаты адреса, формируя подтвержденный цифровой след выезда комиссии.

Такая технология позволяет обеспечить объективность проведения обследований и минимизировать риски формального или фиктивного рассмотрения заявлений.

Применение технологий искусственного интеллекта

Для повышения объективности анализа данных в системе также внедрены инструменты искусственного интеллекта.

Используются две основные модели.

Первая — аналитическая модель, которая анализирует структурированные данные, содержащиеся в акте обследования: состав семьи, уровень доходов, условия проживания и другие социально-экономические показатели.

Вторая — технология компьютерного зрения, позволяющая анализировать фотографии жилищно-бытовых условий заявителей. Система сопоставляет визуальные признаки условий проживания с данными, указанными в акте обследования, и может выявлять возможные несоответствия.

При этом важно отметить, что результаты работы алгоритмов искусственного интеллекта носят исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение о назначении социальной помощи принимается уполномоченными государственными органами.

Результаты внедрения цифровых решений

Реализация цифровых механизмов контроля и аналитических инструментов позволила значительно повысить адресность социальной поддержки.

Так, в период с января по декабрь 2025 года на обследование участковым комиссиям было направлено 177 579 заявлений.

Количество получателей адресной социальной помощи составило:

2024 год

78 097 семей

413 655 человек

2025 год

54 412 семей

292 706 человек

Снижение числа получателей связано не с сокращением социальной поддержки, а с повышением точности определения нуждаемости, внедрением цифровых механизмов контроля и исключением случаев неправомерного получения помощи.

Таким образом, цифровизация позволила сформировать прозрачную и технологически устойчивую систему назначения социальной помощи, где каждый этап фиксируется в цифровом формате и подлежит мониторингу.

В результате государственная поддержка становится более справедливой, адресной и эффективной, что соответствует стратегическому курсу развития социальной политики Республики Казахстан.