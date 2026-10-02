Цифровые угрозы детям: генпрокурор Казахстана предложил странам ШОС объединить усилия

Казахстан предложил прокуратурам стран ШОС вместе бороться с опасным для детей контентом в интернете. С такой инициативой генеральный прокурор РК Берик Асылов выступил на встрече коллег в Казани, передает BAQ.KZ.

На 24-е заседание генеральных прокуроров ШОС приехали руководители прокуратур Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. За столом были представители стран-наблюдателей и партнеров организации по диалогу из Азербайджана, Лаоса, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки.

Говорили в Казани о защите семьи и детей и о том, как не дать деструктивному контенту добраться до несовершеннолетних.

Открывая заседание, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев назвал совместную работу генпрокуратур значимой частью региональной безопасности. Он призвал страны крепче объединяться против общих вызовов и угроз.

Асылов начал выступление с молодежи, которая занимает заметное место в государственной политике Казахстана. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране приняли Концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы. Документ касается образования, здравоохранения, социальной защиты и безопасности детей.

По словам генпрокурора, в Казахстане ужесточили законы о защите женщин и детей. Усилили профилактику буллинга и других противоправных действий против несовершеннолетних.

Главный акцент Асылов сделал на безопасности детей в сети. Противоправный контент в Казахстане выявляет и блокирует система «Кибернадзор». Для детей ввели специальные SIM-карты, которые фильтруют нежелательные материалы. Вместе с ЮНИСЕФ работает проект «Кибер Тұмар», он учит детей и родителей безопасно вести себя в интернете.

Коллегам из ШОС генпрокурор предложил три шага. Активнее обмениваться информацией о цифровых угрозах, вместе разрабатывать технологии для поиска противоправного контента и расширять сотрудничество с глобальными цифровыми платформами.

Итогом встречи стал Протокол, который подписали все участники. Он закрепил основные направления взаимодействия прокуратур стран ШОС.