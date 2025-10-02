Цифровые валюты меняют правила международных переводов — Хилл Ванг
Стейблкоины быстрее SWIFT.
Выступая на панельной сессии в рамках форума Digital Bridge 2025,CEO AnchorX Хилл Ванг заявил, что стейблкоины постепенно становятся эффективной альтернативой традиционным международным расчетам, передает BAQ.KZ.
По его словам, сегодня операции через SWIFT занимают в среднем от трёх до пяти дней, особенно на развивающихся рынках, в то время как транзакции в стейблкоинах проходят практически мгновенно.
"Обычно это T+3, иногда даже T+5, в зависимости от страны. В более развитых экономиках процесс идет быстрее, но всё равно занимает время. В отличие от этого, стейблкоины позволяют осуществлять переводы практически моментально. Мы, например, в AnchorX гарантируем конвертацию T+1 при обмене стейблкоинов обратно в фиатные деньги. Это всё равно гораздо быстрее, чем SWIFT", — отметил Ванг.
Он подчеркнул, что главная проблема сейчас связана с восприятием новой технологии пользователями и различиями в принятии цифровых валют банковскими партнёрами. Однако в перспективе, по его словам, стейблкоины могут закрепиться как резервная валюта и использоваться без необходимости обратного обмена на фиат.
"В будущем они будут размещаться в безопасных местах, в лицензированных банках, становиться более надежными продуктами. При этом посредники будут уходить, а пользователи смогут получать доходность на уровне 8–10% в реальном выражении. Экосистема будет становиться всё более убедительной, и у людей просто не возникнет желания возвращать стейблкоины обратно в фиат", — резюмировал CEO AnchorX.
