ЦИК аккредитовал 380 иностранных наблюдателей на референдум 15 марта Представители 34 стран и 10 международных организаций будут следить за проведением голосования Центральная комиссия референдума завершила аккредитацию иностранных наблюдателей на республиканский референдум, который пройдет 15 марта. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РК Мухтар Ерман.

По словам Мухтара Ерман, процесс аккредитации начался еще в феврале и проводился в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Казахстана. Как отметил Ерман, первые наблюдатели были зарегистрированы на заседании комиссии 12 февраля.

"Как уже было отмечено, 12 февраля на первом заседании Центральной комиссии референдума от трех организаций и семь лиц иностранных государств были аккредитованы. Буквально до вчерашнего дня поступило несколько дополнительных пакетов документов. Мы совместно с Министерством иностранных дел в тесном взаимодействии эту работу провели и проводим", - сообщил спикер.

По итогам рассмотрения поступивших документов комиссия утвердила расширенный список наблюдателей.

"По поступившим предложениям на нашем заседании поступил список 380 наблюдателей. В частности, если разделить по группам, то от 10 международных организаций представители, от иностранных государств 166 наблюдателей в целом, и представители 34 стран", - отметил Мухтар Ерман.

Он также уточнил, что вся информация об аккредитованных наблюдателях будет размещена в открытом доступе.

"Согласно установленному порядку, при принятии решений наименование всех организаций, данные всех наблюдателей публикуются на нашем сайте. Вы можете полностью ознакомиться с информацией на сайте Центральной комиссии референдума", - сообщил он.

Ранее мы писали, что из-за осложнения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и снижения уровня безопасности в ряде стран Казахстан временно приостановит работу некоторых избирательных участков за рубежом. Как уточнили в МИД, речь идет об участках, расположенных при дипломатических представительствах Казахстана в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии. Кроме того, в этот перечень включен участок при Генеральном консульстве Казахстана в Дубае.

При этом, несмотря на временные ограничения, голосование за рубежом в рамках референдума продолжится. Большинство избирательных участков при дипломатических представительствах продолжат работу.

"В целом за рубежом будет функционировать 71 избирательный участок в 54 странах, где граждане Казахстана смогут реализовать свое конституционное право голоса", - отметил представитель МИД.

По данным центральных избирательных органов, общее число граждан Казахстана, имеющих право проголосовать за пределами страны, составляет 14 230 человек.