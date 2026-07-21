ЦИК аккредитовал еще 10 международных наблюдателей на выборы в Курултай

Общее число иностранных наблюдателей, аккредитованных на сегодняшний день, достигло 86 человек.

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 10 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа. Таким образом, общее число иностранных наблюдателей, получивших аккредитацию, достигло 86 человек, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 21 июля. Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, аккредитация проведена по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением ЦИК удостоверения наблюдателей получат представители четырех государств:

* Республики Индонезия – 4 человека;

* Малайзии – 3 человека;

* Республики Узбекистан – 1 человек;

* Исламской Республики Пакистан – 2 человека.

По словам Мухтара Ермана, на сегодняшний день Центральной избирательной комиссией уже аккредитованы 86 иностранных наблюдателей.

Постановление принято в соответствии со статьей 20-2 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Контроль за исполнением документа возложен на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана.

Выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года.