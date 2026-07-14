ЦИК аккредитовал первых 60 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала первых 60 международных наблюдателей для мониторинга выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, институт международного наблюдения за выборами депутатов Курултая был официально открыт 1 июля 2026 года. После этого Министерство иностранных дел совместно с Центральной избирательной комиссией направило приглашения ряду зарубежных государств и международных организаций принять участие в наблюдении за избирательной кампанией.

«На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию для аккредитации представлены кандидатуры 60 наблюдателей из трех международных организаций и четырех иностранных государств», – сообщил Мухтар Ерман.

В частности, ЦИК аккредитовал:

4 наблюдателей от Миссии наблюдателей СНГ;

от Миссии наблюдателей СНГ; 19 представителей Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ;

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; 32 наблюдателя от Миссии БДИПЧ ОБСЕ;

от Миссии БДИПЧ ОБСЕ; 2 представителей Мальдивской Республики, включая заместителя председателя Избирательной комиссии страны;

Мальдивской Республики, включая заместителя председателя Избирательной комиссии страны; посла Палестины в Казахстане, являющегося дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане;

посла Венесуэлы в Казахстане;

временного поверенного в делах Венгрии в Казахстане.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что по мере поступления новых предложений сведения об аккредитованных наблюдателях будут обновляться.

По итогам заседания члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление об аккредитации первых международных наблюдателей.

В ЦИК подчеркнули, что интерес к выборам депутатов Курултая со стороны зарубежных партнеров остается высоким. Аккредитация международных наблюдателей продолжится по мере поступления соответствующих представлений от иностранных государств и международных организаций.