ЦИК аккредитовал первых 60 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая
За выборами в Казахстане будут следить представители трех международных организаций и четырех иностранных государств.
14 Июля 2026, 18:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма
- Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль
- Новый дворец школьников за 7,6 млрд в Семее оказался недоступным для детей
- Военнослужащая из Казахстана собирает беспилотники своими руками
- Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку