Республиканский обучающий семинар по актуальным вопросам организации и проведения республиканского референдума прошел в онлайн-формате, передает BAQ.KZ.

Семинар организован ЦИК РК в соответствии с Планом организации обучения участников республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, утвержденным постановлением Центральной комиссии референдума Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 6/15.

Работу семинара открыл член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов который подчеркнул, что обучение членов комиссий референдума является ключевым инструментом обеспечения единообразия правоприменения, организационной устойчивости и высоких стандартов электорального процесса.

В ходе обучения заведующими структурными подразделениями аппарата ЦКР РК участникам были подробно разъяснены ключевые элементы всех этапов кампании, вопросы обеспечения открытости и гласности процесса, условия проведения агитации накануне референдума, общественного наблюдения, опроса общественного мнения, финансовые и юридические аспекты и др. актуальные направления. Семинар прошёл в интерактивном формате, по каждому блоку были организованы сессии вопросов и ответов.

В этот раз семинар прошел для членов территориальных комиссий референдума, осуществляющих свои полномочия на постоянной профессиональной основе, – всего 821 человек. В рамках подготовки к республиканскому референдуму предстоит обучить свыше 71 тысячи членов территориальных и участковых комиссий референдума.