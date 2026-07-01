ЦИК начал подготовку к выборам депутатов Курултая

В рамках электоральной кампании по выборам депутатов Курултай Республики Казахстан, назначенным на 23 августа 2026 года, состоялось первое заседание Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании выступил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

"Центральная избирательная комиссия также приступает к организации работы по подготовке и проведению выборов депутатов Парламента в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №1338 от 1 июля 2026 года “О назначении выборов депутатов Парламента Республики Казахстан”, Конституцией и требованиями Конституционного закона “О выборах в Республике Казахстан”", – сказал Абдиров.

По его словам, новый конституционный институт Республики Казахстан – Курултай – получил законодательно закрепленные конституционный статус, порядок формирования, полномочия и систему выборов депутатов.

"Согласно Конституционному закону, выборы депутатов Курултая будут проводиться по системе пропорционального представительства в рамках единого общенационального избирательного округа на основе партийных списков политических партий. Поскольку эти выборы проходят с учетом изменений, внесенных в избирательное законодательство, особенно важно обеспечить слаженную и качественную работу Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий всех уровней и всех участников избирательного процесса", – отметил председатель ЦИК.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании будут приняты основные организационные решения, связанные со стартом избирательной кампании.

Что изменится на этих выборах

Предстоящая кампания станет первой после вступления в силу Новой Конституции и будет отличаться от предыдущих парламентских выборов.

Выборы депутатов Курултая пройдут 23 августа, а агитационный период составит 53 дня. Для сравнения: на выборах Мажилиса в 2023 году кампания длилась около двух месяцев, а в 2021 и 2016 годах – почти три месяца.

Выборы пройдут только в Курултай. Еще одно ключевое отличие – полный отказ от одномандатных округов. Если на выборах Мажилиса в 2023 году часть депутатов избиралась по одномандатным округам, то теперь все 145 депутатов Курултая будут избираться исключительно по партийным спискам в едином общенациональном избирательном округе. Проходной барьер для партий сохранен на уровне 5%.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы семь политических партий: "Әділет", "Ақ жол", "Ауыл", "Байтақ", НПК, ОСДП и "Республика". При этом партия "Әділет" была зарегистрирована недавно, а в ее состав вошла партия "Аманат". За последние недели также сменились лидеры партий "Ақ жол", "Ауыл" и НПК.