ЦИК напомнил партиям об обязательной 30-процентной квоте в списках кандидатов

Политические партии, участвующие в выборах депутатов Курултая, обязаны соблюдать предусмотренную законодательством 30-процентную квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью как при формировании партийных списков, так и при распределении депутатских мандатов. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров напомнил, что законодательство предусматривает обязательное соблюдение гендерной и социальной квоты при проведении выборов депутатов Курултая.

"В выборах депутатов Курултая примут участие семь политических партий, которые будут бороться за 145 депутатских мандатов. При формировании партийных списков соблюдена установленная законодательством 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью", – сказал глава ЦИК.

По его словам, требование распространяется не только на этап выдвижения кандидатов, но и на последующее распределение мандатов между избранными депутатами.

"Эта квота должна быть соблюдена и при распределении депутатских мандатов, полученных политическими партиями по итогам выборов", – подчеркнул Абдиров.

Председатель Центризбиркома также сообщил, что регистрация партийных списков кандидатов продолжится до 18:00 23 июля. В этот период ЦИК совместно с уполномоченными государственными органами проверит соответствие всех кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

"Вопросы соответствия кандидатов требованиям законодательства, а также регистрации каждого партийного списка Центральная избирательная комиссия рассмотрит на последующих заседаниях отдельно по каждой политической партии", – отметил он.

После завершения проверки документов ЦИК примет решения о регистрации партийных списков. Только после этого политические партии смогут официально вступить в следующий этап избирательной кампании.