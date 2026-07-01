Казахстанцам объяснили, когда можно проверить свое имя в списках избирателей

Центральная избирательная комиссия Казахстана обратилась к гражданам в преддверии первых в истории страны выборов депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ЦИК призвали казахстанцев проявить гражданскую ответственность и воспользоваться своим конституционным правом принять участие в голосовании.

"Призываем Вас проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право, став участником исторического события, которое ознаменует новую веху в дальнейшем развитии нашей страны", – говорится в обращении.

В комиссии напомнили, что участвовать в выборах смогут только граждане, включенные в списки избирателей. Они формируются местными исполнительными органами по месту постоянной регистрации.

Граждане, имеющие временную регистрацию, также смогут проголосовать по месту временного пребывания. Для этого необходимо заранее подать заявление в местный исполнительный орган. После этого избирателя исключат из списка по месту постоянной регистрации.

До 16 июля акиматы должны опубликовать информацию о границах избирательных участков и адресах участковых избирательных комиссий.

Узнать свой избирательный участок и проверить, включен ли гражданин в список избирателей, можно через местный исполнительный орган по месту регистрации. Если фамилии в списке не окажется, можно подать соответствующее заявление в акимат.

В ЦИК также сообщили, что с учетом сезона отпусков казахстанцы смогут получить открепительное удостоверение и проголосовать за пределами своего населенного пункта.

Кроме того, с 7 августа избиратели смогут ознакомиться со своими персональными данными непосредственно на избирательных участках. При обнаружении ошибок или необходимости уточнения сведений можно будет обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план избирательной кампании. Предвыборная агитация начнется 23 июля, 22 августа станет днем тишины, а голосование пройдет 23 августа 2026 года.