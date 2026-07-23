ЦИК определил порядок партий в избирательном бюллетене
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Центральная избирательная комиссия Казахстана провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.
Процедуру провел заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман.
Во время жеребьевки представители политических партий поочередно, в алфавитном порядке названий на государственном языке, выбирали закрытые конверты с номерами. Полученный номер определил место партии в избирательном бюллетене.
По итогам жеребьевки партии будут расположены в следующем порядке:
- Партия «Әділет»;
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;
- Народная партия Казахстана;
- Партия «Ауыл»;
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»;
- Партия Respublica.
Как отметил Мухтар Ерман, именно в таком порядке названия политических партий будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Курултая. Итоги жеребьевки будут утверждены соответствующим протоколом Центральной избирательной комиссии.
Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки всех семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, и объявила о начале периода предвыборной агитации. На 145 депутатских мандатов претендуют 545 кандидатов от семи политических партий.
Самое читаемое
- «Голова в холодильнике»: жуткую тайну исчезновения мужчины раскрыли в Хромтау
- В селе Бесагаш Алматинской области построили новую систему водоснабжения
- В Казахстане появится первый кампус Network School
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Пентагон оценил расходы на войну с Ираном в 37,5 млрд долларов