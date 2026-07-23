ЦИК определил порядок партий в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия Казахстана провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Процедуру провел заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман.

Во время жеребьевки представители политических партий поочередно, в алфавитном порядке названий на государственном языке, выбирали закрытые конверты с номерами. Полученный номер определил место партии в избирательном бюллетене.

По итогам жеребьевки партии будут расположены в следующем порядке:

Партия «Әділет»; Общенациональная социал-демократическая партия; Казахстанская партия зеленых «Байтақ»; Народная партия Казахстана; Партия «Ауыл»; Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»; Партия Respublica.

Как отметил Мухтар Ерман, именно в таком порядке названия политических партий будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Курултая. Итоги жеребьевки будут утверждены соответствующим протоколом Центральной избирательной комиссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки всех семи политических партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, и объявила о начале периода предвыборной агитации. На 145 депутатских мандатов претендуют 545 кандидатов от семи политических партий.