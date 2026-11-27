Казахстанским регионам поручили заранее подготовиться к возможному ухудшению погоды в день выборов депутатов маслихатов. Особое внимание необходимо уделить отдаленным населенным пунктам, где неблагоприятные погодные условия могут затруднить доступ к избирательным участкам, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее поручение дал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на заседании 27 ноября.

По его словам, основная часть подготовки к голосованию уже завершена. Однако местным властям необходимо обеспечить готовность экстренных, дорожных и коммунальных служб, а также окончательно завершить оснащение избирательных участков.

«Поручаю полностью завершить материально-техническое оснащение избирательных участков, работу по обеспечению безбарьерной среды на участках, а также быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям. Необходимо заблаговременно скоординировать взаимодействие местных исполнительных органов, организаций по ЧС, дорожных и коммунальных служб, прежде всего в отдалённых населённых пунктах», – заявил Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК также подчеркнул, что все члены избирательных комиссий обязаны строго соблюдать законодательство на каждом этапе избирательного процесса.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов состоятся 29 ноября. В этот день по всей стране откроются 10 338 избирательных участков. На 101 участке голосование начнется в 06:00, на остальных – в 07:00.