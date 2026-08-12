ЦИК: Проверена готовность избирательных участков в регионах

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что в рамках подготовки к выборам депутатов Курултая члены ЦИК проверили работу избирательных комиссий в регионах страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров рассказал о ходе подготовки к выборам. По его словам, с прошлой недели председатель и члены ЦИК совершают рабочие поездки в регионы.

«На сегодняшний день мы посетили несколько регионов страны и всесторонне ознакомились с работой территориальных и участковых избирательных комиссий, материально-технической готовностью участков для голосования, их инфраструктурным и информационным обеспечением. В ходе этих поездок были даны конкретные поручения. Нынешняя задача – своевременно их выполнить и полностью завершить подготовительные работы в установленные сроки», – сказал Нурлан Абдиров.

Председатель ЦИК отметил, что рабочие поездки в остальные регионы продолжатся.

Каждому избирателю доставят персональное приглашение

Нурлан Абдиров подчеркнул, что особое внимание уделяется заблаговременному информированию избирателей о дне, времени и месте голосования. В связи с этим избирательным комиссиям поручено доставить каждому избирателю персональное приглашение.

«На предыдущих заседаниях мы обращали особое внимание всех избирательных комиссий на необходимость своевременно информировать и оповещать избирателей о дне, времени и месте голосования и дали конкретные поручения по доставке каждому избирателю персонального приглашения. Это одна из важных работ, которая проводится на постоянной основе в ходе каждой избирательной кампании», – сказал председатель ЦИК.

На заседании также рассматривают работу по определению времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках. Были заслушаны отчеты председателей территориальных избирательных комиссий о подготовке по этому направлению.

Отметим, в повестку заседания ЦИК вошли три вопроса, касающиеся выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года. Среди них – информирование избирателей о времени и месте голосования, организация предвыборных телевизионных дебатов, а также аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций.