Члены Центральной избирательной комиссии за две недели объехали все 20 регионов страны, проверяя, как идет подготовка к выборам депутатов маслихатов. Они побывали больше чем на 100 избирательных участках и провели 21 обучающий семинар, на котором учились 3 382 члена избирательных комиссий. Организационные вопросы обсудили и с руководителями госорганов на местах.

Последней в маршруте стала Костанайская область. 21 ноября Председатель ЦИК Нурлан Абдиров провел в Костанае совещание с руководством госорганов о готовности к голосованию. Особое внимание уделили оснащению избирательных участков, соблюдению избирательного законодательства и взаимодействию ведомств.

Для членов окружных избирательных комиссий здесь организовали обучающий семинар в гибридном формате, в нем участвовали около 300 человек. Они разобрали практический опыт работы избиркомов, главные задачи комиссий во время кампании и порядок действий в разных ситуациях в день голосования. Участники обсуждали реальные случаи, обменивались опытом и отрабатывали навыки в интерактивных играх.

«За прошедшие две недели члены Центральной избирательной комиссии побывали с инспекционными поездками во всех двадцати регионах страны. Везде идет активная подготовка к выборам депутатов маслихатов. Все рекомендации, озвученные нами в ходе визитов, должны быть выполнены до дня голосования», – подчеркнул Нурлан Абдиров.

По его словам, вторая задача поездок заключалась в обучении членов комиссий.

«В ходе текущей кампании около 3,5 тысяч членов комиссий прошли такое обучение. Причем результативность этого подхода мы видим сразу, благодаря проводимому тестированию. Наша ключевая задача организовать проведение кампании строго на основе конституционного принципа «Закон и Порядок». В этом важную роль играет, в том числе, и качество работы каждого члена комиссии», – отметил Председатель ЦИК.

В Костанае Нурлан Абдиров побывал на нескольких избирательных участках и встретился с членами окружной избирательной комиссии. Говорили о подготовке ко дню голосования, регистрации кандидатов, уточнении списков избирателей и доставке им персональных приглашений. Обсудили оснащение участков, условия для голосования людей с инвалидностью и для работы наблюдателей и журналистов.

В Костанайской области работают 985 избирательных комиссий, в них 5 697 человек. Избирателей в регионе больше 540 тысяч.

20 ноября в Актюбинскую область с проверкой выезжал Секретарь ЦИК Шавхат Утемисов. Он провел совещания с руководством региона и госорганов, осмотрел несколько избирательных участков и принял участие в обучающем семинаре для членов комиссий. Больше 200 участников отрабатывали на нем порядок действий во время кампании и разбирали практические ситуации на основе избирательного законодательства.

В Актюбинской области выборы маслихатов проводят 721 избирательная комиссия, в них 4 473 члена. В списках избирателей больше 579 тысяч человек.