ЦИК РК аккредитовал еще 16 международных наблюдателей

Центризбирком аккредитовал 16 наблюдателей от 4 иностранных государств и 3 международных организаций, передает BAQ.KZ. На сегодняшний день аккредитовано 76 наблюдателей, сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Иностранные государства:

Грузия – 2 наблюдателя;

Исламская Республика Иран – 2 наблюдателя;

Кыргызская Республика – 2 наблюдателя;

Королевство Швеция – 2 наблюдателя.

Международные организации: