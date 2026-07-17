ЦИК РК аккредитовал еще 16 международных наблюдателей

17 Июля 2026, 15:28
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Baq.kz 17 Июля 2026, 15:28
17 Июля 2026, 15:28
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Фото: Baq.kz

Центризбирком аккредитовал 16 наблюдателей от 4 иностранных государств и 3 международных организаций, передает BAQ.KZ. На сегодняшний день аккредитовано 76 наблюдателей, сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Иностранные государства:

  • Грузия – 2 наблюдателя;
  • Исламская Республика Иран – 2 наблюдателя;
  • Кыргызская Республика – 2 наблюдателя;
  • Королевство Швеция – 2 наблюдателя.

Международные организации:

  • Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 1;
  • Парламентская Ассамблея ОДКБ – 6;
  • Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 1.

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