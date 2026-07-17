ЦИК РК аккредитовал еще 16 международных наблюдателей
17 Июля 2026, 15:28
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17 Июля 2026, 15:2817 Июля 2026, 15:28
46Фото: Baq.kz
Центризбирком аккредитовал 16 наблюдателей от 4 иностранных государств и 3 международных организаций, передает BAQ.KZ. На сегодняшний день аккредитовано 76 наблюдателей, сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.
Иностранные государства:
- Грузия – 2 наблюдателя;
- Исламская Республика Иран – 2 наблюдателя;
- Кыргызская Республика – 2 наблюдателя;
- Королевство Швеция – 2 наблюдателя.
Международные организации:
- Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 1;
- Парламентская Ассамблея ОДКБ – 6;
- Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 1.
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