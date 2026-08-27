ЦИК зарегистрировал 145 депутатов Курултая

27 Августа 2026, 14:14
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ЦИК РК 27 Августа 2026, 14:14
27 Августа 2026, 14:14
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Фото: ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 избранных депутатов Курултая Республики Казахстан, представляющих пять политических партий, передает BAQ.KZ.

Решение принято сегодня на XVI заседании ЦИК с участием всех избранных депутатов.

Мандаты распределились следующим образом:

  • партия «Әділет» – 110 депутатов;
  • партия «Ауыл» – 10;
  • партия Respublica – 9;
  • Общенациональная социал-демократическая партия – 8;
  • Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 8.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что согласно законодательству полномочия депутата Курултая начинаются именно с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

«Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы – депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране», – сказал Абдиров.

Он подчеркнул, что депутатский мандат является результатом доверия избирателей и возлагает на парламентариев ответственность перед страной и народом.

По завершении заседания зарегистрированным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Первая сессия Курултая первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане. Соответствующий указ ранее подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

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