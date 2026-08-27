ЦИК зарегистрировал 145 депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 избранных депутатов Курултая Республики Казахстан, представляющих пять политических партий, передает BAQ.KZ.

Решение принято сегодня на XVI заседании ЦИК с участием всех избранных депутатов.

Мандаты распределились следующим образом:

партия «Әділет» – 110 депутатов ;

; партия «Ауыл» – 10;

партия Respublica – 9;

Общенациональная социал-демократическая партия – 8 ;

; Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 8.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что согласно законодательству полномочия депутата Курултая начинаются именно с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

«Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы – депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране», – сказал Абдиров.

Он подчеркнул, что депутатский мандат является результатом доверия избирателей и возлагает на парламентариев ответственность перед страной и народом.

По завершении заседания зарегистрированным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Первая сессия Курултая первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане. Соответствующий указ ранее подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.