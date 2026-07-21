ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Ауыл» на выборы в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список Республиканского общественного объединения Партия “Ауыл” для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 21 июля после проверки представленных партией документов и соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

Как сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, партия представила документы в установленные законом сроки. Центральная избирательная комиссия провела проверку кандидатов на соответствие требованиям избирательного законодательства.

По итогам проверки установлено, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и закона о выборах. В зарегистрированный партийный список вошли 69 кандидатов.

При этом 29 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью. Их доля составляет 42%, что превышает установленную законодательством 30-процентную квоту.

Кроме того, Шавхат Утемисов напомнил, что согласно пункту 2 статьи 88 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», политические партии, набравшие на предыдущих выборах депутатов Мажилиса не менее пяти процентов голосов избирателей, освобождаются от внесения избирательного взноса. На предыдущих парламентских выборах партия «Ауыл» получила 10,9% голосов, поэтому была освобождена от уплаты избирательного взноса.

По итогам обсуждения члены Центральной избирательной комиссии единогласно поддержали постановление о регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения Партия “Ауыл” для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года.