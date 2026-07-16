Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список партии Respublica для участия в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее решение принято на третьем заседании Центральной избирательной комиссии в рамках избирательной кампании.

В списке осталось 75 кандидатов

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что 7 июля партия Respublica представила в Центральную избирательную комиссию партийный список для участия в выборах.

После этого уполномоченные государственные органы провели проверку документов и соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах».

«7 июля текущего года партия Respublica представила в Центральную избирательную комиссию партийный список для участия в выборах депутатов Курултая. В соответствии с законодательством были проведены все необходимые процедуры, после чего ЦИК приступила к регистрации партийного списка», – сказал Нурлан Абдиров.

Квота сохранена

Как сообщил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов, первоначально партия представила список из 76 кандидатов.

Однако 11 июля одна из кандидаток добровольно вышла из партийного списка, после чего в нем осталось 75 человек.

По данным ЦИК, 38 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью. Их доля составляет 50,7%, что соответствует требованиям законодательства.

«Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах"», – отметил Шавхат Утемисов.

Партия освобождена от избирательного взноса

В ЦИК также сообщили, что партия Respublica освобождена от внесения избирательного взноса.

Такое право предусмотрено законодательством для политических партий, которые на выборах депутатов VIII созыва Мажилиса набрали не менее установленного количества голосов. На прошлых парламентских выборах Respublica получила 8,59% голосов избирателей.

Решение принято

По итогам заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации партийного списка общественного объединения «Партия Respublica».

Таким образом, партия официально получила право участвовать в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые пройдут 23 августа 2026 года.

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