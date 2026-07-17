ЦИК зарегистрировал список Демократической партии Казахстана «Ак жол»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана «Ак жол», передает корреспондент BAQ.KZ.

На очередном заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации списка кандидатов партии «Ак жол» на выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа 2026 года.

По словам председателя Комиссии Нурлана Абдирова, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия приняла документы от семи политических партий, намеренных участвовать в выборах.

«9 июля в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан общественное объединение "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" представило необходимые документы для выдвижения партийного списка кандидатов на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан», – отметила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйиндик.

Отметим, что по итогам выборов депутатов Мажилиса VIII созыва Демократическая партия Казахстана «Ак жол», получившая поддержку более 8,41% избирателей, освобождается от уплаты избирательного взноса.

Фото: BAQ.KZ

Кандидатам выдали удостоверения.