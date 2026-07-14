ЦИК завершил прием партийных списков на выборы депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия Казахстана завершила этап выдвижения кандидатов по партийным спискам на выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа 2026 года. Об этом на заседании ЦИК сообщил председатель комиссии Нурлан Абдиров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Открывая заседание, глава Центризбиркома отметил, что перед рассмотрением вопросов повестки было проведено совещание с участием председателей территориальных избирательных комиссий областей, Астаны, Алматы и Шымкента, руководителей аппаратов акимов, а также представителей государственных органов, обеспечивающих проведение избирательной кампании.

По его словам, в работе совещания также приняли участие представители органов прокуратуры, правоохранительных и специальных государственных органов. Кроме того, были приглашены представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире на официальном YouTube-канале Центральной избирательной комиссии.

Нурлан Абдиров сообщил, что на втором заседании ЦИК рассматриваются три вопроса.

Первый касается итогов выдвижения кандидатов в депутаты Курултая на выборах, назначенных на 23 августа 2026 года. Докладчиком выступает секретарь Центральной избирательной комиссии Шаххат Утемисов.

Второй вопрос посвящен обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью на предстоящих выборах. Его представит член ЦИК Лаззат Суйиндик.

Третьим вопросом повестки станет аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций. С докладом выступит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Как отметил председатель ЦИК, этап выдвижения кандидатов завершился 13 июля в 18:00 в соответствии с требованиями Конституционного закона "О выборах".

"В соответствии с нормами Конституционного закона семь политических партий представили в Центральную избирательную комиссию партийные списки кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая. Центральная избирательная комиссия завершила принятие документов, представленных политическими партиями", – сообщил Нурлан Абдиров.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия официально завершила этап выдвижения кандидатов по партийным спискам на выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа 2026 года.

На заседании ЦИК будут подведены итоги выдвижения, рассмотрены вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью, а также аккредитации международных наблюдателей. Следующим этапом избирательной кампании станет проверка представленных документов и принятие решений о регистрации кандидатов в соответствии с требованиями законодательства.