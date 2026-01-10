Железнодорожное сообщение на севере Германии остаётся серьёзно нарушенным из-за циклона "Элли", который принёс в страну обильные снегопады и сильный ветер. Как сообщили в концерне Deutsche Bahn, проблемы с движением поездов сохранятся как минимум до конца выходных, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В субботу, 10 января, большинство поездов дальнего следования были отменены либо следовали с большими задержками. На участке Франкфурт-на-Майне — Кёльн оператор был вынужден снизить максимально допустимую скорость движения составов.

Особенно сложная ситуация сохраняется в районе Ганновера — одного из крупнейших железнодорожных узлов страны, а также в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Нарушения ожидаются и в воскресенье, 11 января.

По данным Deutsche Bahn, основной проблемой остаётся снег, который из-за сильного ветра вновь заносит уже расчищенные пути. Кроме того, стрелочные переводы замерзают и блокируются, что делает движение поездов невозможным.

Сбои затронули и региональные перевозки. В первую очередь проблемы наблюдаются в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, а также в землях Мекленбург — Передняя Померания, Саксония и Саксония-Анхальт. Часть рейсов была отменена, другие следуют с опозданиями.