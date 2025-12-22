Циклон накроет Казахстан снегом и метелью, затем ударят сильные морозы
В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будет формировать циклон, который быстро смещается с запада на восток. Он принесет снег, метель, усиление ветра, а в западных регионах ожидаются гололедные явления, передает BAQ.KZ.
Однако уже 25 декабря на смену циклону придет холодное вторжение: ночью температура воздуха понизится до −20…−25 °C на западе страны и до −23…−28 °C на севере.
На юге республики сохранится относительно теплая погода — днем термометры покажут +2…+7 °C.
