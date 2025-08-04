Циклон принесёт дожди и грозы в Казахстан
Сильные осадки и град ожидаются в ряде областей с 5 по 7 августа.
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
93Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.
В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром.
6 августа на севере Павлодарской области, 7 августа на севере, в центре республики - сильные дожди, град.
На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре страны повышение ночью от 2-13 до 5-18, в дневные часы от 15-25 до 18-30 градусов тепла.
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