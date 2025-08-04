Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром.

6 августа на севере Павлодарской области, 7 августа на севере, в центре республики - сильные дожди, град.

На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре страны повышение ночью от 2-13 до 5-18, в дневные часы от 15-25 до 18-30 градусов тепла.