Циклон с севера обрушит на Казахстан снег и морозы
Сегодня, 12:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:39Сегодня, 12:39
77Фото: pixabay.com
После тёплой осени Казахстан ждёт резкое похолодание, передает BAQ.KZ.
Антициклон, который обеспечивал тёплую и сухую погоду, покидает страну, уступая место северному циклону, подпитываемому холодными воздушными массами.
По прогнозу синоптиков, уже с 4 ноября в северных и восточных регионах ожидаются снег, местами сильный снег, порывистый ветер, метель и гололёд. Температура воздуха ночью опустится до –5…–13 °С, днём — до –3…–11 °С.
На юге страны циклон принесёт осадки в виде дождя и снега, после чего столбики термометров ночью покажут 0…–13 °С, а днём — лишь 0…+5 °С.
Синоптики предупреждают жителей о неблагоприятных погодных условиях и советуют быть внимательными на дорогах.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?