После тёплой осени Казахстан ждёт резкое похолодание, передает BAQ.KZ.

Антициклон, который обеспечивал тёплую и сухую погоду, покидает страну, уступая место северному циклону, подпитываемому холодными воздушными массами.

По прогнозу синоптиков, уже с 4 ноября в северных и восточных регионах ожидаются снег, местами сильный снег, порывистый ветер, метель и гололёд. Температура воздуха ночью опустится до –5…–13 °С, днём — до –3…–11 °С.

На юге страны циклон принесёт осадки в виде дождя и снега, после чего столбики термометров ночью покажут 0…–13 °С, а днём — лишь 0…+5 °С.

Синоптики предупреждают жителей о неблагоприятных погодных условиях и советуют быть внимательными на дорогах.