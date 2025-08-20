Цирроз, почки, лёгкие: список болезней для освобождения из колонии расширят
Минздрав смягчает правила для осуждённых/
В Казахстане Министерство здравоохранения инициировало важные изменения в правила проведения медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания по состоянию здоровья, передает BAQ.KZ.
Проект нового приказа, размещённый на портале "Открытые НПА", направлен на усиление мер по охране здоровья тяжелобольных заключённых и снижение смертности среди них.
Согласно документу, обновлён и расширен перечень заболеваний, которые могут стать основанием для досрочного освобождения. В частности, расширены категории состояний при циррозе печени, уточнены стадии хронической болезни почек, а также впервые включены такие диагнозы, как хроническая обструктивная болезнь лёгких тяжёлой степени и гормонозависимые заболевания. Эти меры отражают стремление государства к более гуманному и дифференцированному подходу в отношении больных осуждённых.
Также усиливается роль специальной медицинской комиссии (СМК), которая теперь будет действовать по чётко прописанным задачам, принципам и с определённым составом. Одним из ключевых нововведений стало право на повторное медицинское освидетельствование в случае ухудшения состояния здоровья осуждённого.
Проект открыт для публичного обсуждения до 5 сентября 2025 года.
