В Центральной комиссии референдума Казахстана прошла встреча с Главой Миссии по оценке референдума БДИПЧ/ОБСЕ. Стороны обсудили ход подготовки к голосованию, меры по обеспечению прозрачности и создание доступной среды для всех категорий граждан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров представил подробную информацию о подготовке и проведении республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, в соответствии с национальным законодательством и утверждённым Календарным планом. Он отметил, что территориальные и участковые комиссии обеспечивают соблюдение законности, открытость процедур и равные условия для всех участников.

«Вопросы обеспечения доступности находятся на постоянном контроле и регулярно рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК РК. Реализуется комплекс мер — от мониторинга участков с участием НПО до подготовки членов комиссий и внедрения современных технологических решений, при этом все применяемые инструменты проходят обязательную экспертизу и соответствуют установленным требованиям», — подчеркнул Нурлан Абдиров.

Сообщается, что на участках будут доступны трафареты к бюллетеням со шрифтом Брайля, информационные стенды, размещённые на удобной высоте, а также адаптированные кабины для граждан, использующих кресла-коляски. Кроме того, на каждом участке будет представлена не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках.

На сегодняшний день аккредитован 21 наблюдатель от пяти иностранных государств и трёх международных организаций. Ещё 15 государств и ряд международных структур направили заявки на аккредитацию.

По итогам встречи Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ Дуглас Брюс Уэйк поблагодарил казахстанскую сторону за предоставленную информацию и сообщил о дальнейших планах работы миссии.