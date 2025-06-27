Верховный суд Казахстана признал незаконным отказ НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) в государственной регистрации прав на недвижимость, приобретённую гражданином по итогам электронных торгов, передает BAQ.KZ.

Истец приобрёл двухкомнатную квартиру, купленную через электронные торги у частного судебного исполнителя (ЧСИ), и подал все необходимые документы для регистрации права собственности. Однако от ЦОНа поступил отказ, так как договор купли-продажи не был нотариально удостоверен.

Суды первой и апелляционной инстанций признали действия Госкорпорации неправомерными и удовлетворили иск. Судебные инстанции установили, что законодательство не требует нотариального удостоверения договора купли-продажи имущества, реализуемого через торги ЧСИ. Также не предусмотрено представление дополнительных документов, на которых настаивал ЦОН.

Верховный суд оставил в силе вынесенные по делу судебные акты, подтвердив, что отказ ЦОНа нарушил права гражданина.

Кроме того, Верховный суд вынес частное определение в адрес председателя Госкорпорации, указав на допущенные нарушения закона со стороны филиала, отказавшего в регистрации.

Верховный суд отметил, что в действиях ЦОНа усматривается злоупотребление формальными требованиями, не предусмотренными законодательством. Коллегия по административным делам подчеркнула недопустимость таких случаев в рамках административной процедуры.