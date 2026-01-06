На заседании правительства Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о масштабной трансформации Центров обслуживания населения (ЦОН), передаёт BAQ.KZ.

По его словам, к 2026 году они будут работать по принципу Apple Store, предоставляя гражданам возможность получать услуги через самообслуживание в комфортной цифровой среде.

"В течение года ЦОН посещают около 15 миллионов человек, при этом 80% трафика приходится на топ-10 государственных услуг. В прошлом году мы начали полную оцифровку этих услуг, и некоторые из них уже переведены в безальтернативный онлайн-формат. Наблюдается стремительное снижение посещений, поэтому мы планируем трансформировать ЦОН в современные цифровые офисы, где каждый гражданин сможет получить услуги самостоятельно. Комфортный цифровой офис станет настоящей визитной карточкой акимата", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Он также сообщил, что в 2026 году особое внимание уделят облегчению условий для ведения бизнеса.

"В прошлом году мы запустили платформу eGov Business. Более 20 тысяч предпринимателей получили почти 5 миллионов услуг онлайн. Через платформу можно полностью открыть бизнес, получить лицензию, подписывать документы в электронном виде и многое другое. В этом году совместно с НПП "Атамекен" мы выведем на eGov Business услуги акиматов и субъектов естественных монополий, меры государственной поддержки и усовершенствуем систему управления рисками", — добавил он.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта ещё больше упростит получение госуслуг.