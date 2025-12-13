Цвет паспорта Казахстана не изменится
Действующий паспорт гражданина Казахстана сохранит нынешний цвет.
В социальных сетях распространилась информация о возможной смене цвета паспорта Казахстана, что вызвало активное обсуждение среди пользователей. Однако эти сведения не соответствуют действительности, передаёт BAQ.KZ.
Так, один из пользователей соцсетей Арман Жоламан в своей публикации высоко оценил казахстанский паспорт, отметив, что иностранцы восхищаются его внешним видом. По его словам, документ отличается красивым цветом и дизайном. После этого в сети начали появляться предположения о возможных изменениях во внешнем облике паспорта.
Между тем государственный советник Ерлан Карин опроверг эти слухи. Он подчеркнул, что никаких официальных решений о смене цвета или дизайна паспорта не принималось.
"Нет, меняться не будет. Это ложная информация. Один-два эскиза, которые распространяются в сети, являются лишь частной инициативой отдельных граждан", — заявил Ерлан Карин.
Таким образом, действующий паспорт гражданина Казахстана сохранит нынешний цвет и дизайн, а распространяемая в интернете информация не имеет под собой официальных оснований.
