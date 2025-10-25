Десять лет назад Олеся Кириллова из Астаны и представить не могла, что когда-нибудь будет собирать букеты, разбираться в сортах роз и обучать других флористов. Сегодня флористика стала её делом жизни. О своём пути, первых букетах и любви к профессии она рассказала корреспонденту BAQ.KZ.

По образованию Олеся – специалист предприятия питания. Работала официанткой, барменом, кондитером. Цветы в её жизни были разве что у бабушки – в горшках на подоконнике. Всё изменилось случайно, когда подруга-флорист предложила: "Пойдем к нам, попробуешь".

"Я ей говорю: "Да я даже не знаю, как к цветам подойти, что с ними делать!". Но она настояла. Показала, как собирать букеты по спирали. Тогда ещё не было ни курсов, ни онлайн-уроков, только практика", – рассказывает о первых шагах в профессии Олеся Кириллова.

Так началась новая жизнь.

фото Айгерим Бакпаевой

Сначала флористика была для неё просто подработкой. Со временем пришли увлечение и азарт. Олеся ночами смотрела видео, училась у мастеров, переделывала букеты по пять раз, пока не начинало получаться.

"Всё равно флорист – это больше всего практика. Это когда ты постоянно занимаешься, собираешь букеты. Невозможно стать флористом за два дня. Ты можешь научиться каким-то азам, сборке букета. Именно сборка чего-то большего, уход за цветком приходит со временем, с опытом. Когда ты много работаешь, выполняешь разные задачи, ты в процессе работы учишься, стараешься", – говорит она сейчас.

фото Айгерим Бакпаевой

Теперь за её плечами – десяток лет работы и обучение в России у топовых мастеров. Она ездила по городам Казахстана и Кыргызстана, где обучала других флористов.

"Сначала страшно было объяснять, как собирать букеты, как чувствовать композицию. А потом втянулась. Сейчас я провожу мастер-классы для клиентов и курсы для начинающих флористов, и каждый раз учусь вместе с ними", – рассказывает она.

Первый букет и первый восторг

фото Айгерим Бакпаевой

Олеся до сих пор помнит свой первый букет.

"Тогда флористика была совсем другой. Мой первый букет сегодня, наверное, назвали бы "из 80-х". Но тогда он считался очень красивым и популярным. У меня даже фотография где-то есть. Его заказывал пожилой мужчина для жены на юбилей. Он выбирал розы, разные цвета, и всегда просил собрать красиво. Меня тогда поразило, как люди, прожившие вместе много лет, продолжают радовать друг друга", – смеётся она.

фото Айгерим Бакпаевой

Она до сих пор верит, что цветы – это не просто товар, а эмоции.

"Когда человек получает букет и говорит: "Вау, это самое красивое, что мне дарили!", ты чувствуешь, что живёшь не зря. Настроение поднимается весь день, ты счастлив, рад", – говорит Олеся Кириллова.

О профессии, которая затягивает

Четыре года назад Олеся пробовала уйти из цветочного бизнеса, но не смогла.

"Я просидела дома полгода, не занималась флористикой. Но знаете, если ты пришел во флористику и тебе нравится заниматься цветами, ты туда всё равно вернёшься. Флористика – это как наркотик. Стоит немного отдохнуть, и уже скучаешь по запаху свежесрезанных цветов, по сборке, по этим ощущениям, когда из хаоса лепестков рождается что-то гармоничное", – признаётся Олеся.

фото Айгерим Бакпаевой

Сегодня она – старший флорист в нескольких крупных магазинах столицы, закупает цветы у оптовиков через специальные платформы.

Цветы, с которыми работает Олеся, проделывают длинный путь. Их срезают на плантациях, бережно упаковывают в коробки и грузят в самолёт. Из разных концов света – из Кении, Эквадора, Колумбии, Китая – они летят в Казахстан, приземляются в Караганде, а уже оттуда направляются в столицу.

"Поэтому я и говорю: к нам цветы приходят со всего мира. Всего за один-два дня они преодолевают тысячи километров, чтобы оказаться в наших руках – свежие, живые, пахнущие солнцем", – улыбается Олеся.

Она очень любит искать новинки, редкие сорта, необычные оттенки. Когда находишь что-то особенное – это как маленькое открытие.

"Флористика не стоит на месте. Здесь есть постоянно чему обучаться. Тренды на букеты меняются каждый год. Появляются какие-то новые цветы. Вот последние полтора года очень популярным стал завоз цветов из Китая. Цветы из Поднебесной по некоторым позициям ничуть не уступают европейским странам", – говорит она.

Олеся знает происхождение каждого бутона, будто читает карту мира по лепесткам.

"Если взять кустовые розы, то самые хорошие приходят из Кении. Экзотика в основном – из Голландии. Гортензии – чаще всего колумбийские, но сейчас и китайские отлично заходят, стоят долго и выглядят эффектно", – объясняет она.

фото Айгерим Бакпаевой

Флорист раскрыла нам тайну "голландской розы".

"Все привыкли говорить "голландская роза". На самом деле все самые хорошие, крупные, красивые розы приходят из Эквадора. Голландия не может физически выращивать столько цветов, чтобы снабжать весь мир. Розы просто выращивают по голландской технологии, но высоко в горах Эквадора. Там особенный климат, солнце и влажность, поэтому цветы получаются крупными, сочными и невероятно стойкими. А потом их уже разводят по странам", – поделилась Олеся.

Но при всей профессиональности, Олеся остаётся той самой весёлой хохотушкой, которая легко находит общий язык с любым клиентом.

"Был случай, парень не мог выбрать между двумя букетами и предложил сыграть на "су-ли-фу". Кто выиграет, тот и выберет! Я впервые так продавала букет", – смеётся она.

Цветы – это любовь

Олеся говорит, что в Казахстане культура дарения цветов развита гораздо сильнее, чем в Европе.

"У нас цветы – это эмоции, это способ сказать без слов: "Я тебя люблю", "Прости", "Я рядом". В Европе цветы – просто элемент интерьера. А у нас – часть души", – говорит девушка.

фото Айгерим Бакпаевой

Кто всё-таки чаще покупает цветы – мужчины или девушки?

"Все. Но иногда кажется, что девушки берут даже чаще. Хотя, знаете, работая с цветами, начинаешь понимать, что романтичных мужчин гораздо больше, чем кажется. Бывает, приходит мужчина, выбирает букет и добавляет к нему открытку. Читаешь записку и думаешь: "Фу, какой ты сладкий!", а потом ловишь себя на мысли, что это же прекрасно. Мы привыкли думать, будто мужчины хмурые, занятые, "не трогайте меня, я злой". А на деле – среди них столько тех, кто по-настоящему умеет любить, удивлять, радовать. Просто нужно дать им повод подарить цветы", – рассказала флорист.

Мама, ты без цветов – не ты

"Дочка мне недавно сказала: "Мама, ты без цветов – уже не ты". И я поняла, правда. Для меня цветы – это жизнь, радость, вдохновение. Когда я собираю букет, я чувствую, что проживаю день не зря", – улыбается Олеся.

Она верит, что флористика – это не просто ремесло, а способ делиться добротой и светом.