Цветы учителям 1 сентября должны оставаться добровольным выбором — Минпросвещения

В Казахстане напомнили, что приобретение цветов для учителей к 1 сентября не должно становиться обязательным для школьников и их родителей. В организациях образования не должны инициировать сбор денег на букеты или подарки.

В ведомстве отметили, что дарить учителям цветы на День знаний — добрая традиция, однако она не должна превращаться в обязанность, соревнование между учениками или причиной дополнительных расходов для семей.

Главное значение имеет не стоимость или размер букета, а уважительное отношение ребенка к учителю. Поэтому решение о том, дарить ли цветы, должно оставаться добровольным выбором каждой семьи.

При этом школам запрещено выступать инициаторами приобретения цветов или подарков, организовывать сбор денежных средств либо возлагать такую обязанность на родителей.

В ведомстве подчеркнули, что первый день учебного года должен проходить в теплой и спокойной атмосфере, без лишней пышности. Основное внимание предлагается уделить воспитательному значению Дня знаний и формированию у детей уважения к учителям, а также таких качеств, как скромность и доброта.