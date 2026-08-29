Цветы учителям 1 сентября должны оставаться добровольным выбором — Минпросвещения
Первый день учебного года должен проходить в теплой и спокойной атмосфере, без лишней пышности, отметили в министерстве.
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В Казахстане напомнили, что приобретение цветов для учителей к 1 сентября не должно становиться обязательным для школьников и их родителей. В организациях образования не должны инициировать сбор денег на букеты или подарки.
В ведомстве отметили, что дарить учителям цветы на День знаний — добрая традиция, однако она не должна превращаться в обязанность, соревнование между учениками или причиной дополнительных расходов для семей.
Главное значение имеет не стоимость или размер букета, а уважительное отношение ребенка к учителю. Поэтому решение о том, дарить ли цветы, должно оставаться добровольным выбором каждой семьи.
При этом школам запрещено выступать инициаторами приобретения цветов или подарков, организовывать сбор денежных средств либо возлагать такую обязанность на родителей.
В ведомстве подчеркнули, что первый день учебного года должен проходить в теплой и спокойной атмосфере, без лишней пышности. Основное внимание предлагается уделить воспитательному значению Дня знаний и формированию у детей уважения к учителям, а также таких качеств, как скромность и доброта.
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