В Уральске поймали дропповода, вербовавшего бездомных

В Уральске сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность мужчины, которого подозревают в организации схемы с использованием банковских счетов для интернет-мошенничеств.

Как работала схема

По данным полиции, подозреваемый подыскивал людей без определенного места жительства и предлагал им денежное вознаграждение за оформление банковских счетов и карт.

После прохождения верификации они передавали подозреваемому доступ к своим банковским продуктам.

Всего правоохранители выявили около 40 дропперов – людей, чьи счета и карты использовались для переводов денег, похищенных у граждан в результате интернет-мошенничеств.

Что изъяли при обыске

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли:

732 тыс. тенге;

14 мобильных телефонов;

SIM-карты;

банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Что грозит подозреваемому

Суд санкционировал арест мужчины.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и других возможных участников схемы.

Полиция предупреждает, что оформление банковских счетов и карт для передачи третьим лицам, а также предоставление доступа к мобильному банкингу за деньги может повлечь уголовную ответственность.