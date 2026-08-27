В Уральске поймали дропповода, вербовавшего бездомных
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В Уральске сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность мужчины, которого подозревают в организации схемы с использованием банковских счетов для интернет-мошенничеств.
Как работала схема
По данным полиции, подозреваемый подыскивал людей без определенного места жительства и предлагал им денежное вознаграждение за оформление банковских счетов и карт.
После прохождения верификации они передавали подозреваемому доступ к своим банковским продуктам.
Всего правоохранители выявили около 40 дропперов – людей, чьи счета и карты использовались для переводов денег, похищенных у граждан в результате интернет-мошенничеств.
Что изъяли при обыске
В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли:
- 732 тыс. тенге;
- 14 мобильных телефонов;
- SIM-карты;
- банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Что грозит подозреваемому
Суд санкционировал арест мужчины.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и других возможных участников схемы.
Полиция предупреждает, что оформление банковских счетов и карт для передачи третьим лицам, а также предоставление доступа к мобильному банкингу за деньги может повлечь уголовную ответственность.
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