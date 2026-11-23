В Казахстане совершенствуют лабораторную диагностику туберкулеза, чтобы точнее определять устойчивость инфекции к лекарствам и подбирать пациентам эффективное лечение. Современные методы исследований внедряют не только в Национальной референс-лаборатории, но и в регионах страны. Важную роль в этой работе играет международное сотрудничество с референс-центрами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Национальный научный центр фтизиопульмонологии Казахстана (ННЦФ РК) развивает партнерство с профильными лабораториями Германии. В 2000–2024 годах национальная референс-лаборатория сотрудничала с Супранациональной референс-лабораторией ВОЗ по туберкулезу в Гаутинге. С 2025 года взаимодействие продолжилось с Национальным и Супранациональным референс-центром ВОЗ по микобактериям Исследовательского центра Борстель – Лейбниц-центра легких.

Это сотрудничество позволило наладить методическое сопровождение региональных лабораторий, внешнюю оценку качества исследований и внедрение современных способов определения лекарственной устойчивости возбудителя.

Одним из важных результатов стало освоение тестирования чувствительности микобактерий туберкулеза к трем препаратам: бедаквилину, линезолиду и клофазимину. Все они применяются при лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Сначала методику отработали и оценили в Национальной референс-лаборатории, после чего начали поэтапно внедрять в регионах. Такие исследования помогают врачам определить, к каким препаратам чувствителен возбудитель, и на основании результатов подобрать наиболее эффективную схему лечения. Это особенно важно при назначении коротких полностью пероральных курсов терапии.

Еще одним современным инструментом стало полногеномное секвенирование. Метод позволяет изучать генетические особенности возбудителя и выявлять мутации, связанные с устойчивостью к лекарственным препаратам.

Параллельно в стране действует сеть быстрой молекулярной диагностики на платформе GeneXpert. Оборудование позволяет обнаружить возбудителя туберкулеза и определить его устойчивость к рифампицину.

Всего в медицинских организациях Казахстана установлено 149 аппаратов GeneXpert. Из них 12 работают в городских поликлиниках, один – в городской больнице, 31 – в районных поликлиниках, 59 – в районных больницах и 46 – в центрах фтизиопульмонологии.

Оборудование ежегодно проходит калибровку, а качество лабораторных исследований регулярно проверяется. Благодаря такому распределению аппаратов молекулярная диагностика доступна не только в специализированных противотуберкулезных учреждениях, но и на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Отдельное внимание уделяется контролю качества лабораторных исследований. Все 19 региональных лабораторий центров фтизиопульмонологии прошли национальную аккредитацию. Вместе с Национальной референс-лабораторией ННЦФ РК они участвуют в программе внешней оценки качества, которую проводит Исследовательский центр Борстель. Таким образом, международным контролем охвачены 20 лабораторий Казахстана.

Развитие лабораторной сети и внедрение современных методов диагностики позволяют унифицировать исследования в разных регионах и повышать достоверность результатов. Для врачей это означает более точную информацию о лекарственной устойчивости туберкулеза, а для пациентов — возможность своевременно получить лечение с учетом особенностей возбудителя.