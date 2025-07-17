В Казахстане в борьбе с туберкулёзом активно внедряются цифровые технологии и современные методы диагностики. Сегодня по всей стране установлено 148 аппаратов, способных выявить туберкулёз всего за два часа. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения РК, директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Малик Аденов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, по всей республике, в том числе в поликлиниках и центральных районных больницах, внедрена ПЦР-диагностика.

"Во время ковида все узнали, что такое ПЦР. Тогда результат получали за 6 часов. Сейчас у нас 148 аппаратов по всей стране, которые выявляют туберкулёз всего за 2 часа. Их чувствительность составляет 99,9%. Это самая точная и достоверная технология на сегодняшний день, и она полностью финансируется за счёт государства", — отметил Аденов.

Для выявления туберкулёзной инфекции у детей и контактных лиц применяются кожные тесты — проба Манту и диагностический тест "Диаскинтест". По словам специалиста, эти методы позволяют определить наличие инфицирования, даже если заболевание не перешло в активную форму. В случае положительного результата пациентам предлагают пройти профилактическое лечение.

"К сожалению, некоторые родители отказываются от проведения тестов, думая, что это вакцина. На самом деле, это всего лишь кожные тесты, которые определяют, есть ли в организме микобактерии туберкулёза. При наличии инфицирования мы предлагаем пройти профилактическое лечение сроком от одного до трёх месяцев, чтобы предотвратить развитие заболевания", — пояснил Аденов.

Он также подчеркнул, что в системе противотуберкулёзной службы действует национальный регистр больных туберкулёзом. В него в автоматическом режиме заносятся все выявленные случаи, а также данные о финансировании и лекарственном обеспечении.

"Этот регистр получил высокую оценку от международных экспертов, в том числе от Всемирной организации здравоохранения. С его помощью можно проследить историю заболевания вплоть до 20 лет назад, что позволяет эффективно выстраивать тактику лечения", — добавил Аденов.

Ранее спикер рассказал, в каких регионах Казахстана туберкулёз встречается чаще всего.