Синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.