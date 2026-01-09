Туман, гололед и метель: в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 08:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
80Фото: pexels.com
Синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.
На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.
На юге, в горных районах Алматинской области, в Алматы и Конаеве временами ожидается туман.
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.
В центре, на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на западе области порывы 15 м/с.
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель.
В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области - туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти
- Трамп хочет купить Гренландию: Белый дом подтвердил переговоры