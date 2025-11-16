Туман и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
"Казгидромет" представил данные на 17 ноября.
17 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, метель и гололед, передает BAQ.KZ.
На севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере и востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на севере и востоке порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, юге и востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.
В районе Алакольских озер Жетісу ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 30 м/с и более. Ветер восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
На западе, юге и в центре области Абай юго-восточный ветер порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области туман. Ветер юго-восточный на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается туман.
На севере и в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере области Ұлытау туман.
Ночью на севере и востоке Костанайской области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью гололед, ночью и утром туман.
Ночью и утром на севере, западе и в центре Актюбинской области туман. В Актобе ночью и утром - туман.
Ночью на западе и севере Северо-Казахстанской области гололед. Ночью и утром на западе и севере - туман. В Петропавловске ночью гололед.
На севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области 17 ноября туман. В Уральске ночью и утром туман.
Утром и днем на севере Павлодарской области гололед.
