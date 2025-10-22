В осенне-зимний период дорожная обстановка в Казахстане становится всё более сложной. Неблагоприятные погодные условия — туман, гололед и пониженная видимость значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий, передает BAQ.KZ.

В связи с этим сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау обратились к водителям с призывом быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

По словам полицейских, в условиях тумана категорически запрещается выполнять обгон и резкие маневры. Использование дальнего света фар также недопустимо — свет отражается от водяного пара и ухудшает видимость. Рекомендуется включать ближний свет и противотуманные фары.

Кроме того, при гололеде необходимо снижать скорость, избегать резкого торможения и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

"Основными причинами большинства ДТП по-прежнему остаются превышение скорости, опасные обгоны и невнимательность за рулем. В условиях плохой видимости и скользкой дороги эти нарушения становятся особенно опасными", — отметили в полиции.

Стражи порядка также напомнили о необходимости пристегивать ремни безопасности, не пользоваться мобильным телефоном во время движения и, по возможности, воздерживаться от поездок в туманную или гололедную погоду.

Полиция призывает водителей проявлять ответственность и осторожность, ведь даже незначительная ошибка на скользкой дороге может стоить жизни.