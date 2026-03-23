Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 24 марта ожидаются туман, гололед, на юге сохраняются дожди с грозами, передает BAQ.KZ.

В Астане ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

В Акмолинской области на западе, юге, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный днем на севере, востоке порывы 15 м/с.

В Костанайской области на западе, востоке, юге туман. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области на юге, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде временами туман.

В области Улытау на севере, востоке туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман, ветер с переходом порывы 15–18 м/с.

В области Абай на севере, юге, в центре гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге туман. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, юге, в центре порывы 15–20 м/с. В Семее ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15–18 м/с.

В Алматинской области на западе, юге временами сильный дождь, гроза, ночью в горах сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь, гроза. Ночью на юге, в горах туман. Ветер западный, северо-западный порывы 15–20 м/с. В Алматы временами сильный дождь, гроза, ветер северо-западный порывы 15 м/с. В Конаеве ветер западный, северо-западный порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу ночью в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горах туман. Ветер северо-западный порывы 15–20, временами 23 м/с.

В Жамбылской области ночью на юге, днем в горных районах дождь, гроза, ночью в горах сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Таразе ночью дождь, гроза, временами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области ночью в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на западе, в центре, горных и предгорных районах порывы 15–20 м/с. В Шымкенте ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный днем порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем пыльная буря. Ветер восточный днем в центре порывы 15–20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер восточный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, в центре туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре порывы 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре гроза. На западе, в центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный порывы 15–20 м/с.

В Атырауской области на западе, юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге туман. Днем на востоке пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный порывы 15–20 м/с. В Атырау днем дождь, гроза, ночью и утром туман.