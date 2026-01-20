На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с.