  • 20 Января, 21:12

Туман и гололедица: в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 20:56
АВТОР
Фото: BAQ.KZ - архив
 
Штормовое предупреждение на 21 января объявили в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
 
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 

В Акмолинской области ожидаются снег, метель.

 
Днем на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. 
 

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. 

 
В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. 
 

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. г. Уральск: 21 января ожидается гололед.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, в Жарминском районе порывы 15-20 м/с.
 

На востоке, юге, в центре области Улытау ожидается туман. 

 

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

 

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

 

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса.

 

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман.

 
В Жамбылской области ожидается14 временами туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. 

