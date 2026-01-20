Туман и гололедица: в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются снег, метель.
На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. г. Уральск: 21 января ожидается гололед.
На востоке, юге, в центре области Улытау ожидается туман.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.
На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса.
На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана