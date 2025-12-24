Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 24 декабря. Ожидаются туман, гололед, снегопады и метели, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области снег, метель. На юге, востоке туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге порывы 25 м/с. В Петропавловске снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и днем на западе, севере, юге Костанайской области снег, метель, гололед. На западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Костанае утром и днем снег, метель, гололед.

На западе, севере Павлодарской области небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге порывы 15-20 м/с. В Павлодаре на дорогах гололедица.

На западе, севере, востоке Карагандинской области снег, низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром на западе, севере порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау снег, низовая метель. На западе, юге, в центре туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью и утром на востоке порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью и утром гололед. Временами туман.

Ночью и утром на юге, в центре Восточно-Казахстанской области туман.

На западе, севере, в центре Абай низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах Жетысу туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Жамбылской области временами туман. На юге, в горных районах гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе, в горных районах. В Таразе временами туман.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

На севере Актюбинской области снег, низовая метель. Ожидается гололед. На западе, юге туман. Ветер юго-западный, западный на севере порывы 15-18 м/с. В Актобе гололед.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области туман, гололед. В Атырау гололед. Ночью и утром туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. На западе, севере, востоке туман, гололед. В Уральске ночью снег, низовая метель. Ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Мангистауской области гололед. На западе, севере, в центре туман.