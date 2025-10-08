  • 8 Октября, 04:22

Туман и заморозки ожидаются на больше территории Казахстана

Прогноз погоды на среду, 8 октября.

Фото: Pixabay.com

Синоптики прогнозируют туман, сильный ветер и заморозки в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Астане ожидается туман.

В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Жамбылской области ожидается туман, ветер, заморозки 1-3 градуса и высокая пожарная опасность.

В Актау, Атырау, Атырауской и Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается пыльная буря, сильный ветер и высокая пожарная опасность.

В Караганде, Уральске, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается туман.

