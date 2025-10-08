Туман и заморозки ожидаются на больше территории Казахстана
Прогноз погоды на среду, 8 октября.
Сегодня, 03:34
100Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, сильный ветер и заморозки в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.
В Астане ожидается туман.
В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В Жамбылской области ожидается туман, ветер, заморозки 1-3 градуса и высокая пожарная опасность.
В Актау, Атырау, Атырауской и Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается пыльная буря, сильный ветер и высокая пожарная опасность.
В Караганде, Уральске, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается туман.
