Туман, метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
"Казгидромет" представил данные на 21 ноября.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
21 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, осадки и усиление ветра, передает BAQ.KZ.
В Астане временами ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед и туман.
В Акмолинской области ночью ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Днем местами - осадки, гололед и низовая метель. В Кокшетау ночью - осадки, метель, гололед и туман.
Ночью на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке и юге области - туман.
Ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром - туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель; днем — осадки, гололед и низовая метель. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гололед.
На западе, севере и в центре области Абай ночью ожидаются дождь и снег, гололед, низовая метель. В Семее ночью - гололед; ветер с порывами.
На севере Павлодарской области ночью ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге и западе — гололёд и туман. В Павлодаре ожидается гололед.
Ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде местами туман.
На севере, востоке и западе Актюбинской области ожидается туман. В Актобе днем - туман.
На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром - туман.
Ночью на западе, востоке и юге Костанайской области ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке - туман. В Костанае ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ночью на юге и востоке ожидаются дождь, снег, гололед и низовая метель. На западе, севере и юге - туман. В Петропавловске ночью и утром - туман.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде