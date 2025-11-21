21 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, осадки и усиление ветра, передает BAQ.KZ.

В Астане временами ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед и туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Днем местами - осадки, гололед и низовая метель. В Кокшетау ночью - осадки, метель, гололед и туман.

Ночью на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке и юге области - туман.

Ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром - туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель; днем — осадки, гололед и низовая метель. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гололед.

На западе, севере и в центре области Абай ночью ожидаются дождь и снег, гололед, низовая метель. В Семее ночью - гололед; ветер с порывами.

На севере Павлодарской области ночью ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге и западе — гололёд и туман. В Павлодаре ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде местами туман.

На севере, востоке и западе Актюбинской области ожидается туман. В Актобе днем - туман.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром - туман.

Ночью на западе, востоке и юге Костанайской области ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке - туман. В Костанае ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге и востоке ожидаются дождь, снег, гололед и низовая метель. На западе, севере и юге - туман. В Петропавловске ночью и утром - туман.