Туман, метели и резкое похолодание: штормовое предупреждение на 19 февраля
Казгидромет объявил штормовое предупреждение сразу в нескольких регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туманы, метели, сильный ветер и резкое понижение температуры.
Сегодня 2026, 22:01
94Фото: GOV.kz
Казгидромет объявил штормовое предупреждение сразу в нескольких регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туманы, метели, сильный ветер и резкое понижение температуры, сообщает BAQ.kz.
Где ожидается сложная погода:
•Область Жетысу — ночью и утром туман, днём порывы ветра до 15–20 м/с.
•Область Улытау — дождь и снег, местами сильные осадки, низовая метель, гололёд. В Жезказган — осадки и туман.
•Жамбылская область — резкое похолодание до +3…+8°С, в горах до −2°С. В Тараз — +6…+8°С.
•Карагандинская область — сильный снег, метель, гололёд, ветер до 15–20 м/с. В Караганда — дождь с переходом в снег, метель.
•Кызылординская область — днём понижение температуры до 0…+5°С, местами −3°С, туман и гололёд. В Кызылорда — туман.
•Туркестанская область — +2…+7°С, в горах до −3°С, туман и сильный ветер. В Шымкент и Туркестан — туман и порывы до 20 м/с, на перевалах до 28 м/с.
•Мангистауская область — туман, ветер до 25 м/с. В Актау — туман.
•Атырауская область — туман, гололёд, ветер до 20 м/с. В Атырау — туман и гололёд.
•Восточно-Казахстанская область — сильные осадки, метели, гололёд. В Усть-Каменогорск — дождь, снег и метель.
•Актюбинская область — местами дождь со снегом, гололёд и порывы ветра до 28 м/с.
С учётом прогноза водителям стоит быть особенно внимательными: туман и гололёд значительно ухудшают видимость и сцепление с дорогой. Ветер до 25–28 м/с может создавать опасные условия на трассах и в открытой местности.
