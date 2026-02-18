Казгидромет объявил штормовое предупреждение сразу в нескольких регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туманы, метели, сильный ветер и резкое понижение температуры, сообщает BAQ.kz.

Где ожидается сложная погода:

•Область Жетысу — ночью и утром туман, днём порывы ветра до 15–20 м/с.

•Область Улытау — дождь и снег, местами сильные осадки, низовая метель, гололёд. В Жезказган — осадки и туман.

•Жамбылская область — резкое похолодание до +3…+8°С, в горах до −2°С. В Тараз — +6…+8°С.

•Карагандинская область — сильный снег, метель, гололёд, ветер до 15–20 м/с. В Караганда — дождь с переходом в снег, метель.

•Кызылординская область — днём понижение температуры до 0…+5°С, местами −3°С, туман и гололёд. В Кызылорда — туман.

•Туркестанская область — +2…+7°С, в горах до −3°С, туман и сильный ветер. В Шымкент и Туркестан — туман и порывы до 20 м/с, на перевалах до 28 м/с.

•Мангистауская область — туман, ветер до 25 м/с. В Актау — туман.

•Атырауская область — туман, гололёд, ветер до 20 м/с. В Атырау — туман и гололёд.

•Восточно-Казахстанская область — сильные осадки, метели, гололёд. В Усть-Каменогорск — дождь, снег и метель.

•Актюбинская область — местами дождь со снегом, гололёд и порывы ветра до 28 м/с.

С учётом прогноза водителям стоит быть особенно внимательными: туман и гололёд значительно ухудшают видимость и сцепление с дорогой. Ветер до 25–28 м/с может создавать опасные условия на трассах и в открытой местности.