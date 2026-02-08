Штормовое предупреждение объявлено на 8 февраля во всех регионах Казахстана. По данным синоптиков, ожидаются туман, снег, метель, гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области днем низовая метель на западе, севере и востоке, ночью и утром туман на западе и севере. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер юго-западный днем на юге, западе и севере порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области туман на юге и востоке.

В Павлодарской области туман на юго-востоке.

В Карагандинской области туман на западе, севере и востоке. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе и востоке порывы 15-20 м/с.

В области Улытау туман на севере, востоке и в центре. Ветер юго-восточный утром и днем на севере, востоке порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью снег и низовая метель, днем на востоке и юге снег и низовая метель, туман на севере и юге.

В области Абай ночью и утром на юге туман.

В Алматинской области ночью и утром туман и гололед на западе, юге и в горных районах. Ветер северо-восточный на западе и востоке порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Алматы ночью туман, гололед. В Конаеве ночью туман, гололед, ветер северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

В области Жетысу временами туман и гололед на севере, в центре и горных районах. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью туман, гололед.

В Жамбылской области ночью снег, низовая метель, гололед на юге, востоке и в горных районах, временами туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

В Кызылординской области туман на севере и в центре. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке и в центре 15-20 м/с. В Кызылорде временами туман.

В Туркестанской области туман на западе, севере и в горных районах. Ветер восточный на севере и в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Актюбинской области днем снег и низовая метель на западе и севере. Ветер юго-восточный на западе, юге и в центре 15-18 м/с.

В Мангистауской области осадки дождь и снег на западе, юге, северо-востоке, туман, гололед. Ночью на северо-востоке низовая метель. Ветер юго-восточный ночью и утром порывы 15-20, на юге и в центре временами 25 м/с. В Актау ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области снег, низовая метель, туман и гололед на юге, севере и востоке. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске снег, низовая метель, туман, гололед.

В Атырауской области ночью снег на западе, севере и востоке, днем осадки дождь и снег на западе, севере и востоке, низовая метель на севере и востоке, туман и гололед на севере, юге и востоке. Ветер юго-восточный на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау днем гололед, временами туман.