Штормовое предупреждение объявлено на 20 февраля в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана. По данным синоптиков, ожидаются снег, дождь, метель, гололед, туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на юге ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с, на западе, юге временами 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный с переходом на восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на западе, юге ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, востоке 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

В Павлодарской области на юге ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. На севере, юге, востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза.

В области Улытау утром и днем на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. На севере, востоке, в центре ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается гололед. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, метель, гололед, на востоке, юге временами сильный снег, днем на севере, востоке небольшой снег, низовая метель, гололед. На востоке ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске в первой половине ночи ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.

В области Абай ночью на востоке, юге, в центре ожидаются снег, временами сильный снег, метель, гололед. На западе ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Семее ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 14-16 мороза.

В Алматинской области ночью и утром на севере, юге, в горных районах ожидается туман. Ветер западный с переходом на восточный на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром в центре, горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

В Туркестанской области днем на севере, в горных районах ожидается дождь. На западе, севере, юге, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на севере ожидается гололед. В центре, на севере, юге ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Актюбинской области ночью ожидаются осадки, метель, гололед, на западе, севере сильные осадки (преимущественно снег), днем осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре низовая метель. На западе, юге, востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 15-20 м/с, на севере, в центре порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с, в центре временами 23-28 м/с. В Актобе ожидается снег, ночью временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, ночью на севере сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, севере, востоке сильные осадки (дождь, снег). Ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

В Мангистауской области на севере, юге ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.