Туман парализовал дороги сразу в трех регионах Казахстана

Сегодня 2026, 00:42
Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане временно закрываются отдельные участки автодорог республиканского значения, передает BAQ.kz.

По данным КазАвтоЖол, ограничение вводится из-за сильного тумана и ограниченной видимости. Движение будет закрыто для всех видов автотранспорта.

Область Абай

  • участок границы Павлодарской области — город Семей;

  • участок границы Восточно-Казахстанской области — город Семей.

Восточно-Казахстанская область

  • участок поворота села Казачье — граница области Абай.

Павлодарская область

  • участок села Аккулы — граница области Абай;

  • участок Павлодара — граница Российской Федерации.

По предварительной информации, ориентировочное время открытия дорог — 14 марта 2026 года в 08:00.

Жителям рекомендуется:

  • следить за штормовыми предупреждениями;

  • учитывать информацию о закрытии дорог;

  • по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в тёмное время суток.

Спасатели также просят водителей заранее планировать маршрут и учитывать погодные условия.

