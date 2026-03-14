Туман парализовал дороги сразу в трех регионах Казахстана
Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане временно закрываются отдельные участки автодорог республиканского значения, передает BAQ.kz.
По данным КазАвтоЖол, ограничение вводится из-за сильного тумана и ограниченной видимости. Движение будет закрыто для всех видов автотранспорта.
Область Абай
-
участок границы Павлодарской области — город Семей;
-
участок границы Восточно-Казахстанской области — город Семей.
Восточно-Казахстанская область
-
участок поворота села Казачье — граница области Абай.
Павлодарская область
-
участок села Аккулы — граница области Абай;
-
участок Павлодара — граница Российской Федерации.
По предварительной информации, ориентировочное время открытия дорог — 14 марта 2026 года в 08:00.
Жителям рекомендуется:
-
следить за штормовыми предупреждениями;
-
учитывать информацию о закрытии дорог;
-
по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в тёмное время суток.
Спасатели также просят водителей заранее планировать маршрут и учитывать погодные условия.
