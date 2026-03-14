Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане временно закрываются отдельные участки автодорог республиканского значения, передает BAQ.kz.

По данным КазАвтоЖол, ограничение вводится из-за сильного тумана и ограниченной видимости. Движение будет закрыто для всех видов автотранспорта.

Область Абай

участок границы Павлодарской области — город Семей;

участок границы Восточно-Казахстанской области — город Семей.

Восточно-Казахстанская область

участок поворота села Казачье — граница области Абай.

Павлодарская область

участок села Аккулы — граница области Абай;

участок Павлодара — граница Российской Федерации.

По предварительной информации, ориентировочное время открытия дорог — 14 марта 2026 года в 08:00.

Жителям рекомендуется:

следить за штормовыми предупреждениями;

учитывать информацию о закрытии дорог;

по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в тёмное время суток.

Спасатели также просят водителей заранее планировать маршрут и учитывать погодные условия.