В Северо-Казахстанской области из-за плохой видимости временно ограничили движение для всех видов транспорта на трассе Петропавловск – Соколовка – граница России. При этом на другом участке республиканской дороги движение, напротив, возобновили.

Ограничение ввели 20 ноября в 08:40 из-за тумана. Оно действует на автодороге KAZ15-01 «Петропавловск — Соколовка — гр. РФ» на отрезке с 11-го по 73-й километр.

В то же время с 07:00 открыли проезд для всех видов автотранспорта на участке трассы «Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – Жезказган – Аркалык – Петропавловск». Речь идет об отрезке с 0-го по 13-й километр — между селами Петерфельд и Архангельское.

Водителям следует учитывать изменения дорожной обстановки и быть внимательными при планировании поездок.