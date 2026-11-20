Туман перекрыл дорогу в СКО: где ограничили движение и какой участок открыли
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В Северо-Казахстанской области из-за плохой видимости временно ограничили движение для всех видов транспорта на трассе Петропавловск – Соколовка – граница России. При этом на другом участке республиканской дороги движение, напротив, возобновили.
Ограничение ввели 20 ноября в 08:40 из-за тумана. Оно действует на автодороге KAZ15-01 «Петропавловск — Соколовка — гр. РФ» на отрезке с 11-го по 73-й километр.
В то же время с 07:00 открыли проезд для всех видов автотранспорта на участке трассы «Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – Жезказган – Аркалык – Петропавловск». Речь идет об отрезке с 0-го по 13-й километр — между селами Петерфельд и Архангельское.
Водителям следует учитывать изменения дорожной обстановки и быть внимательными при планировании поездок.
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