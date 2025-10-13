Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
От +25 до -13.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться под влиянием Северного антициклона, который обеспечит ясную и сухую погоду в большинстве регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Однако спокойная атмосфера продлится не везде: с прохождением атмосферных фронтов на западе ожидаются дожди, а на востоке и юго-востоке страны — осадки в виде дождя и снега.
По информации синоптиков, ветер усилится по всей республике, в ночные и утренние часы возможны туманы, а на юге — пыльные бури, что может осложнить видимость и повлиять на дорожную ситуацию.
Температурный фон также изменится: ночью на большей части территории страны прогнозируется похолодание до -5…-13°С, в то время как на западе и юге сохранится плюсовая температура ночью — от +5 до +13°С. Днём столбики термометров покажут от 0 до +10°С в центральных и северных регионах, +7…+17°С — на западе, и до +25°С — на юге республики.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Китае
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре