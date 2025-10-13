В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться под влиянием Северного антициклона, который обеспечит ясную и сухую погоду в большинстве регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Однако спокойная атмосфера продлится не везде: с прохождением атмосферных фронтов на западе ожидаются дожди, а на востоке и юго-востоке страны — осадки в виде дождя и снега.

По информации синоптиков, ветер усилится по всей республике, в ночные и утренние часы возможны туманы, а на юге — пыльные бури, что может осложнить видимость и повлиять на дорожную ситуацию.

Температурный фон также изменится: ночью на большей части территории страны прогнозируется похолодание до -5…-13°С, в то время как на западе и юге сохранится плюсовая температура ночью — от +5 до +13°С. Днём столбики термометров покажут от 0 до +10°С в центральных и северных регионах, +7…+17°С — на западе, и до +25°С — на юге республики.